На ипотеку для бедных теперь могут претендовать богатые

Семьи с ежемесячным доходом до 21-46 тыс. грн могут рассчитывать на получение льготных кредитов на приобретение недвижимости под 3% годовых, пишет Коммерсант.

Своим постановлением N465 от 23 мая, в "Порядок удешевления стоимости ипотечных кредитов для обеспечения доступным жильем граждан, которые требуют улучшения жилищных условий" правительство внесло соответствующие изменения в программу предоставления социального жилья.

Теперь среднемесячный доход заемщика и членов его семьи должен быть до 10 среднемесячных зарплат (29,42 тыс. грн для Украины; 45,92 тыс. грн для Киева), тогда как ранее порог был 5 средних зарплат (для Украины — 14,71 тыс. грн). Таким образом, претендовать на льготные кредиты смогут и те, кто ежемесячно получает более 10 минимальных зарплат (10,94 тыс. грн).

В Минрегионстрое изменения объясняют необходимостью устранить социальную несправедливость. "Для семьи из одного человека порог увеличился вдвое и только. До изменений совокупный доход заемщика не должен был превышать пяти средних зарплат по региону, то есть для участия в программе заемщик в Волынской области должен был иметь доход от 3,8 тыс. до 11 тыс. грн. После изменения совокупный доход оценивается для всей семьи и не должен превышать десяти средних зарплат, например для семьи в Волынской области — до 22 тыс. грн",— сообщили в пресс-службе министерства.

Среди прочего заемщикам позволили не состоять на учете граждан, которые требуют улучшения жилищных условий. Однако приоритет будет именно у "очередников" и молодых семей с детьми.

Нормативная площадь жилья составляет 40 кв. м общей площади на одинокого гражданина или семью из двух человек, и 58 кв. м на семью из трех и более человек. Действуют и нормативы по цене квадратного метра жилья: в Киеве — 7 тыс. грн, в Киевской области, областных центрах, Севастополе и Симферополе — 5 тыс. грн, для других населенных пунктов — 4 тыс. грн.

Заемщик может приобрести жилье любой площади и стоимости, но компенсация будет выплачиваться только исходя из нормативной площади и стоимости.

Эксперты издания считают, что расширение круга потенциальных участников программы преследует цель сформировать положительное отношение среднего класса к правительству и привлечения состоятельных клиентов в банки, согласившиеся принять участие в программе.