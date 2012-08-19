Двое жителей Тернопольской области за месяц украли 16 бетономешалок

Двое жителей Тернопольской области в течение месяца украли 16 бетономешалок.

Об этом УНИАН сообщили в Секторе общественных связей областного Управления внутренних дел.

Также следователи установили, что задержанные похитили со склада местного предпринимателя комплектующие к автомобилям на 50 тыс. грн. Чтобы вынести двигатели, коробки передач и аккумуляторы, злоумышленники попросили посетителей ближайшего бара за вознаграждение помочь перенести комплектующие со склада в автомобиль с прицепом, и таким образом сделали 4-х человек соучастниками преступления.

В отношении двух задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины.