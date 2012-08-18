У жителя Днепропетровска нашли самодельную бомбу

В Днепропетровске работники милиции задержали безработного 28-летнего ранее судимого мужчину, в квартире которого изъяли 500 г взрывчатки, самодельное взрывное устройство, две единицы самодельного оружия и 14 патронов к разному оружию.

Об этом сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью Министерство внутренних дел Украины.