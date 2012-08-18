Экологическая прокуратура проверяет сброс сточных вод из Вышгорода в Днепр

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Согласно сообщению, для инструментально-лабораторного контроля уже отобраны пробы воды недалеко от озера, куда поступают ливневые воды г. Вышгорода, и в месте забора воды для нужд столицы.

Прокуратура заявляет, что особое внимание во время проверки уделяет выяснению полноты принятия органами местной власти мер по надлежащему функционированию дождевых канализационных систем Вышгорода.

***

Как сообщал УНИАН, 15 августа «Киевводоканал» выразил обеспокоенность по поводу ситуации, которая сложилась в Вышгороде, где из-за отсутствия системы ливневой канализации все дождевые воды поступают в пруд, который, в сущности, выполняет функцию накопителя во время ливней. Как отметили в водоканале, еще в прошлом году специалисты предприятия исследовали пробы воды из упомянутого водоема и выяснили, что степень загрязнения, особенно бактериологического, превышает все допустимые нормы.

В связи с интенсивными ливнями в течение последних нескольких суток уровень воды в озере достиг критического предела. Для решения проблемы администрация города Вышгород с привлечением бригад МЧС приняла решение о перекачивании воды из озера-накопителя непосредственно в реку Днепр.

В пресс-службе отметили, что город Вышгород расположен выше Киева, недалеко от водозабора Днепровской водопроводной станции ПАО «АК «Киевводоканал», которая обслуживает более 30% Киева. Таким образом, все перекачаннные в реку Днепр воды с большой концентрацией загрязнения в течение ближайшего времени поступят на водозаборные сооружения.

«Это может привести не только к ухудшению качества питьевой воды в районах, которые обеспечиваются водой из этой станции, но и вообще к остановке работы водозабора с целью недопущения попадания загрязненной воды в городской водопровод», - отметили в пресс-службе.