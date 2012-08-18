Пенсионер украл из автобуса почти полмиллиона гривен

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью Министерства внутренних дел.

Как отмечается в сообщении, правоохранители задержали 60-летнего пенсионера в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий.

«Предварительно установлено, что он вечером 8 августа на территории одного из феодосийских санаториев из служебного автобуса одного из ООО похитил 460 тыс. грн», - проинформировали в УСО.

Часть похищенного изъята.