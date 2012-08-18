Пенсионер украл из автобуса почти полмиллиона гривен
02:44, 18 августа 2012Общество
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В Феодосии задержан пенсионер, который похитил из служебного автобуса одного из ООО почти 0,5 млн грн.
Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью Министерства внутренних дел.
Как отмечается в сообщении, правоохранители задержали 60-летнего пенсионера в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий.
«Предварительно установлено, что он вечером 8 августа на территории одного из феодосийских санаториев из служебного автобуса одного из ООО похитил 460 тыс. грн», - проинформировали в УСО.
Часть похищенного изъята.
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