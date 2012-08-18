Львовские таможенники нашли карабин в посылке из США

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской таможни, во время таможенного досмотра одного из международных почтовых отправлений, внимание таможенников привлекла картонная коробка с бывшей в использовании одеждой и бытовыми предметами. На дне коробки лежали 6 упаковок с маркировкой, в каждой по 50 штук предметов цилиндрической формы желтого цвета с черными металлическими наконечниками, похожих на патроны, а также предмет, похожий на ствол ружья с маркировкой, и деревянный предмет, похожий на приклад к ружью. Все это было прикрыто черной полипропиленовой пленкой.

„Эксперты установили, что это охотничий карабин промышленного американского производства, который является огнестрельным нарезным оружием, пригодным для стрельбы, а также триста охотничьих патронов калибра 5,6 мм кольцевого зажигания – также пригодные для стрельбы боеприпасы к охотничьему огнестрельному нарезному оружию, в частности и к этому карабину”, - сообщила пресс-служба таможни.

По факту незаконного перемещения оружия Львовская таможня возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК Украины.