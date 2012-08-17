На Днепропетровщине бульдог загрыз младенца
11:22, 17 августа 2012Общество
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Вчера в Желтых Водах американский бульдог загрыз младенца – мальчика 2011 года рождения.
Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВДУ в Днепропетровской области.
По информации ОСО, мальчик находился у бабушки. «Когда женщина переводила из одной комнаты в другую свою собаку породы американский бульдог, животное набросилось и искусало ребенка», - отмечается в сообщении ОСО.
В 17.30 того же дня в реанимационном отделении городской больницы мальчик умер от многочисленных ран головы.
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