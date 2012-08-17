Глава НСЖУ: Нужно прекратить разговоры о кризисе в медийной сфере

В Украине на второе полугодие 2012 года подписано 17 млн 577 тыс. экземпляров периодических изданий.

Об этом сказал председатель Национального союза журналистов Украины Олег Наливайко во время пленума НСЖУ в Полтаве, информируя об итогах подписной кампании на второе полугодие 2012 года, сообщили УНИАН в пресс-службе НСЖУ.

«Всего по состоянию на 1 июля 2012 года подписано 17 млн 577 тыс. экземпляров периодических изданий, что составляет 100,09% по сравнению с первым полугодием», - сказал О.Наливайко.

По его данным, почти на том же уровне остались издания всеукраинского распространения, на 18% уменьшились тиражи изданий других стран, а местные издания возросли на 2%. Насыщенность периодическими изданиями на одного гражданина Украины составила 0,39%, а на одну семью - 1,16%, добавил председатель НСЖУ.

Эта статистика, по мнению О.Наливайко, говорит о том, что как в подписке, так и в рекламных доходах газет и журналов не следует ожидать взлетов или падений, и это касается отрасли в целом.

«Нужно прекратить разговоры о кризисе в медийной отрасли. Это не кризис, а новые реалии, и именно в них нам еще долго работать», - подчеркнул О.Наливайко.