Украина недобрала почти четверть раннего зерна

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в пятницу, 10 августа, на пресс-конференции в Киеве директор департамента экономического развития и аграрного рынка Сергей Кваша.

"По состоянию на 10 августа 2012 года в Украине завершился сбор ранних зерновых культур на площади 9,7 млн га. По результатам работы сельскохозяйственных субъектов предпринимательства в Украине собрано 25,18 млн тонн зерна, что на 7,57 млн тонн меньше, чем в прошлом году", - сказал он.

По данным С.Кваши, пшеница обмолочена на 5,623 млн га, собрано 16,287 млн тонн при средней урожайности 29 ц/га (в 2011 г. - 22,252 млн тонн при урожайности 34,4 ц/га), ячмень собран с 3,261 млн га, намолочено 7,146 млн тонн при урожайности 21,9 ц/га (2011 г. - 9,232 млн тонн и 25,5 ц/га). Рожь собрана с 0,298 млн га, намолочено 0,7 млн тонн при урожайности 23,5 ц/га (2011 г. - 0,551 млн тонн и 21,5 ц/га).

Овес собран с 0,3 млн га, намолочено 0,665 млн тонн при урожайности 22,2 ц/га (2011 г. - 0,323 млн тонн и 19,3 ц/га). Горох собран на 212 тыс. га, намолочено 0,364 тыс. тонн при урожайности 17,2 ц/га (2011 г. - 0,382 млн тонн и 15,2 ц/га).

Кроме того, рапс обмолочен на площади 0,532 млн га (97% от прогноза), намолочено 1,187 млн тонн при урожайности 22,3 ц/га.

«Таким образом, если оценивать состояние сбора зерновых, сегодня мы имеем все основания говорить о том, что по основным продовольственным сегментам зернового рынка мы имеем достаточное количество продукции, чтобы обеспечить продовольственную безопасность в стране», - отметил С.Кваша.

Он добавил, что согласно прогнозу, Украине в целом необходимо для пищевых потребностей в 2012 году 5,24 млн продовольственного зерна, 100 тыс. ячменя, 200 тыс. тонн кукурузы и 450 тыс. тонн ржи.

Напомним, Минагропрод ожидает, что урожай зерна в текущем году составит 45,3 млн тонн против 56,7 млн тонн в 2011 году.