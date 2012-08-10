В субботу в Украине местами похолодает до +7°С

11 августа погоду в Украине будет определять малоградиентная область повышенного давления. В восточных областях страны без осадков, на остальной территории местами кратковременные грозовые дожди.

Как сообщает Метеопрог специально для УНИАН, наиболее прохладно в западных областях: ночью температура снизится до 7-11 градусов, днем до 15-23, в северных областях похолодает ночью до 10-14, днем до 22-25, в центре ночью 12-15, днем 22-28, юге и востоке наиболее теплая погода: ночью 14-22, днем 26-31 градус.

В северных областях ночью без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы. Температура снизится ночью до 10-14 градусов, днем до 22-25. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

В южных областях ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 15-22 градуса, днем 27-31. Ветер северо-восточный, восточный, 5-10 м/с.

В восточных областях ночью и днем без осадков. Температура ночью 14-18, днем 26-29 градусов. Ветер северный, северо-западный, 5-10 м/с.

В западных областях ночью и днем местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью снизится до 7-11 градусов, днем до 15-23. Ветер юго-западный, северо-западный, 5-10 м/с.

В центральных областях ночью и днем без осадков, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Температура снизится ночью до 12-15 градусов, днем до 22-28. Ветер северо-западный, 5-12 м/с.

Погода на курортах Крыма 11 августа: в Евпатории, Севастополе, Ялте и Феодосии местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, восточный, 5-12 м/с. Температура ночью 18-20 градусов, днем 29-31.

Температура морской воды у берегов Черного моря в районе Севастополя 27 градусов, в районе Евпатории, Феодосии, Одессы и Ялты 26 градусов.

Погода на курортах в Карпатском регионе 11 августа: в Моршине, Трускавце, Яремче и Сваляве кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 10-11 градусов, днем 18-21. Ветер западный, северо-западный, северо-восточный, 5-12 м/с.