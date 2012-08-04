СБУ накрыла «прачечную», через которую отмыли 150 миллионов

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-группе УСБУ в Херсонской области, ликвидирован многофункциональный межрегиональный конвертационный центр, специализировавшийся на проведении противоправных операций с металлом и легализации финансовых ресурсов, полученных преступным путем.

Организаторы преступного бизнеса - местные предприниматели - скупали у населения металлолом через ряд нелегальных пунктов приема, подделывали документы о законности происхождения товара и его стоимость и продавали вагонными нормами на промышленные предприятия Украины. Полученную плату за поставки «прокручивали» на счетах нескольких коммерческих структур с признаками фиктивности, переводя таким образом безналичные средства в наличность, что позволяло бизнесменам уклоняться от уплаты налогов и сборов в бюджеты всех уровней.

Услуги «конвертации» они предлагали и другим субъектам предпринимательства из разных регионов Украины, оценивая свой «гонорар» в размере 5 - 8% от суммы сделок.

Среди клиентов теневой схемы случались и государственные предприятия.

Сейчас следователями УСБУ в Луганской области расследуется уголовное дело по факту присвоения бюджетных средств, которые были «отмыты» в том числе с помощью херсонского центра.

Всего же за два с половиной года существования через счета центра прошло почти 150 млн гривен.

1 августа текущего года сотрудники УСБУ провели обыски в офисных помещениях нелегальной структуры и по месту жительства злоумышленников. Изъято наличные в размере 60 тыс грн, печати с реквизитами фиктивных фирм и записи черной бухгалтерии. Также в пределах города обнаружено 6 пунктов скупки металлолома, которые существовали нелегально и были созданы для приема лома у населения.

Во время следственных действий также найдены 2 единицы огнестрельного оружия и средства технического съема информации.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела следователями УСБУ в отношении конкретных организаторов конвертационного центра и его клиентов по ст.205 (фиктивное предпринимательство), ст.358 (использование поддельных документов, печатей и штампов), ст.209 (легализация средств, полученных преступным путем) и ст.212 (уклонение от уплаты налогов) УК Украины.