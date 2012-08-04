В Тихом океане спецслужбы "выловили" 2 тонны кокаина

Об этом сообщает РИА Новости.

В международных водах Тихого океана была захвачено судно, на котором находился контрабандный груз. Судно вышло из порта Пунто-Коко на побережье Колумбии и направлялось в Соединенные Штаты.

На борту задержаны 4 колумбийца, отвечавшие за перевозку кокаина. Стоимость захваченной партии оценивается примерно в 65 миллионов долларов по ценам черного рынка.

С начала 2012 года в Колумбии конфисковано уже более 35 тонн кокаина. Колумбия наряду с Боливией и Перу является главным мировым производителем кокаина. В 2011 году общее производство кокаина этой южноамериканской страной составило 345 тонн, что немного ниже показателей 2010 года.