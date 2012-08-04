В Чернигове отметят годовщину князя Игоря

03:20, 04 августа 2012
Общество
1884 0

В Чернигове отметят 860-летие со дня рождения князя Игоря Святославовича, главного героя древнерусской поэмы "Слово о полку Игореве".

Ілюстрація до ”Слова о полку Ігоревім”

Об этом сообщили в Управлении по делам прессы и информации Черниговской ОГА.

Культурно-творческое мероприятие, приуроченное 860-летию со дня рождения князя Игоря Святославовича, состоится в Черниговском музее современного искусства "Пласт-Арт" 14 августа. Там российский писатель Юрий Сбитнев презентует 25 работ художника Юрия Королькова, которые в живописи полностью соосоздают события поэмы "Слово о полку Игореве". В свою очередь, работники музея "Пласт-Арт" подготовят выставку работ украинских художников. Приобщится к делу и Черниговский областной художественный музей, который предоставит на выставку 14 работ по этой тематике.

В октябре 2012 года в рамках празднования годовщины со дня рождения князя в областном центре на территории Национального архитектурно-исторического заповедника "Чернигов древний" запланировано открытие памятника князю Игорю.

Кроме того, уже работает рабочая группа по вопросам создания в г. Новгород-Северский Международного историко-культурного центра "Слово о полку Игореве".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter