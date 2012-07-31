8 из 9 погибших в ДТП в Польше украинцев были жителями одного района

8 из 9 погибших в ДТП в Польше украинцев были жителями Бережанского района Тернопольской области.

Об этом УНИАН сообщили в Тернопольской облгосадминистрации. Все жертвы ДТП работали на предприятии по переработке овощей и фруктов Rolfoods вблизи городка Гловно Лодзевского воеводства. Жили они в польском поселке Цезарка, каждое утро на работу их привозили.

На работу в Польшу 8 из 9 погибших приехали из Бережанского района Тернопольской области, некоторые из них на работу за границу попали впервые. Пострадавшие проживали в селах Мечищив, Шибалин и Надорожнив. Собственно из Мечищева – 21-летняя девушка, которая выжила в ДТП, ее муж – погиб. Погибший водитель – также из села Мечищив.

Как сообщал УНИАН, 30 июля в 5.45 утра на нерегулируемом железнодорожном переезде в Братошевичах поезд столкнулся с микроавтобусом, который перевозил 10 человек. Восемь человек погибли на месте, а одна женщина умерла через несколько часов в больнице. Аварию пережила 20-летняя девушка, которая, по данным врачей, находится в тяжелом, но стабильном состоянии. По предварительным данным польских правоохранителей, причиной аварии стало то, что водитель микроавтобуса не остановился перед знаком STOP, и въехал под поезд, который двигался со скоростью около 80 километров в час.

Областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций облгосадминистрации сегодня приняла решение выделить каждой семье погибших по 10 тыс. грн. для помощи в организации похорон. Кроме того, 10 тыс. грн выделено на лечение женщины, выжила после аварии и сейчас находится в больнице в Лодзи.