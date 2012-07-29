В Лубнах горел городской рынок

В Лубнах Полтавской области горел городской рынок.

Как сообщили УНЫАН в Центре пропаганды УМЧС Украины в области, пожар в торговом контейнере на территории коммунального предприятия «Городской рынок» возник вчера, 28 июля.

Огнем уничтожен товар, торговая палатка, документация. Ущерб составил 25 тыс. грн.

Спасены два соседние торговые контейнеры и материальные ценности в них на общую сумму 50 тыс. грн.

Предполагаемая причина пожара - неосторожность при курении неизвестного лица.