В Лубнах горел городской рынок
10:18, 29 июля 2012Общество
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Огнем уничтожен товар, торговая палатка, документация.
Прдполагаемая причина пожара - сигарета
В Лубнах Полтавской области горел городской рынок.
Как сообщили УНЫАН в Центре пропаганды УМЧС Украины в области, пожар в торговом контейнере на территории коммунального предприятия «Городской рынок» возник вчера, 28 июля.
Огнем уничтожен товар, торговая палатка, документация. Ущерб составил 25 тыс. грн.
Спасены два соседние торговые контейнеры и материальные ценности в них на общую сумму 50 тыс. грн.
Предполагаемая причина пожара - неосторожность при курении неизвестного лица.
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