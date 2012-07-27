Летать в Швейцарию станет проще

Украина и Швейцария намерены наладить регулярное воздушное сообщение.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства Украины, проект Соглашения между Украиной и Швейцарией о регулярном воздушном сообщении одобрен Кабинетом министров на заседании 25 июля распоряжением № 505-р Согласно документу, подписать соглашение от украинской стороны поручено председателю Государственной авиационной службы Анатолию Колеснику. Детали соглашения не сообщаются.

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