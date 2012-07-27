Киевлян предупреждают об очередном отключении горячей воды

В течение августа ПАО «Киевэнерго» будет проводить гидравлические испытания тепловых сетей в части Подольского, Оболонского и Святошинского районов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе энергокомпании.

В частности, с 8 по 22 августа будут проходить испытания сетей, которые обслуживают жилищные массивы Куреневка, Подол, Петровка и Рыбальский полуостров, а с 8 по 28 августа (с учетом срока ремонтных работ на станции теплоснабжения «Беличи») – Беличи, Новобеличи, Академгородок.

В связи с этим 7 августа с 14.00 временно будет прекращено горячее водоснабжение на Куренёвке, Подоле, Петровке и Рыбальском полуострове, а с 18.00 - в Беличах, Новобеличах и Академгородке.

Так, испытания тепловых сетей будут осуществляться в пределах:

– проспекта Победы, улиц Николая Ушакова, Уборевича, Чернобыльской, Осенней, Жовтневой, Булаховского, Наумова, Подлесной, Олевской, Бахмачской, Клавдиевской, Гаршина, Рахманинова, проспекта Палладина, улиц Доброхотова, Семашко, частично Кольцевой дороги (Святошинский район);

– улиц Электриков, Набережно-Луговой, Набережно-Крещатицкой, Боричевого Тока, Боричевого спуска, улиц Кожемяцкой, Ярославского переулка, улиц Фрунзе, Константиновской, Еленовской, площади Фрунзе, Балтийского переулка, улицы Валковской, Гаванского переулка, улиц Марка Вовчка, Новоконстантиновской, Петропавловской, Садовского, Скляренко, Московского проспекта (Подольский и Оболонский районы).

Подача горячей воды после испытаний может задерживаться на время, необходимое для устранения выявленных повреждений.

Во время ежегодных испытаний теплосетей «Киевэнерго» не насчитывает плату за потребление тепловой энергии жилищным организациям для получения горячей воды. Коррекции расчетов с жителями осуществляют ЖЭО, отмечается в сообщении.