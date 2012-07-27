В Дзержинске остановили шахту: на поверхность вывели 162 горняка

16:35, 27 июля 2012
Общество
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Сегодня, 27 июля, в 10:17 в Дзержинске Донецкой области на шахте «Северная» ГП «Дзержинскуголь» на горизонте 1050 метров было выявлено задымление.

Шахта, шахтер, фото lugtu.lg.ua

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, в то время в шахте работали 162 человека, из них четверо на аварийном участке. Все они были выведены на поверхность. В настоящее время работа шахты временно приостановлена. Причина инцидента устанавливается.

Во время разведки спасатели выявили слабую задымленность на вентиляционном штреке №17. Сейчас проводятся работы по подготовке к изоляции аварийного участка.

На шахте работает 5 отделений горноспасательного отряда и 3 реанимационные противошоковые группы Министерства энергетики и угольной промышленности. От ГТУ МЧС в Донецкой области привлекалась мобильная оперативная группа.

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