В Дзержинске остановили шахту: на поверхность вывели 162 горняка

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, в то время в шахте работали 162 человека, из них четверо на аварийном участке. Все они были выведены на поверхность. В настоящее время работа шахты временно приостановлена. Причина инцидента устанавливается.

Во время разведки спасатели выявили слабую задымленность на вентиляционном штреке №17. Сейчас проводятся работы по подготовке к изоляции аварийного участка.

На шахте работает 5 отделений горноспасательного отряда и 3 реанимационные противошоковые группы Министерства энергетики и угольной промышленности. От ГТУ МЧС в Донецкой области привлекалась мобильная оперативная группа.