В Одессе сгорели «Лукошко» и «Майами»

В центре Одессы, на перекрестке улиц Канатной и Большой Арнаутской, вспыхнувшим сегодня около 11.00 пожаром уничтожено здание, к котором функционировали магазин «Лукошко» и салон красоты «Майами».

Как сообщили УНИАН в Управлении МЧС в Одесской области, пожару был присвоен первый - самый высокий - класс опасности. Прибывшие по вызову 8 пожарных расчетов локализовали пожар в этом густо населенном районе, но «здание выгорело полностью: огонь быстро охватил крышу магазина, которая обрушилась вовнутрь».

Сотрудники ГАИ вынуждены были перекрыть движение по улице Канатной, в результате образовался огромный автомобильный затор, в котором, кроме легкового транспорта, стоят и троллейбусы.

По словам спасателей, человеческих жертв, к счастью, нет.

Согласно предварительной оценке специалистов МЧС, «возможная причина пожара - короткое замыкание электропроводки из-за перегрузки на чердаке здания»

Между тем, очевидцы утверждают, что пламя вспыхнуло практически одновременно по всей длине задней стены и очень быстро охватило все здание.