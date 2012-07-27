Фирташ ведет переговоры о выкупе Лисичанского НПЗ у ТНК-ВР

Как сообщает РИА Новости, об этом заявил председатель Луганской областной государственной администрации Владимир Пристюк в интервью официальной газете Луганского областного совета.

В марте, в связи с убыточностью нефтепереработки на Украине, менеджмент ТНК-ВР принял решение приостановить поставки сырья на Лисичанский НПЗ, остановив его на внеплановый ремонт. На текущий момент из всех производственных мощностей предприятия в технологическом процессе задействован только комплекс по производству полипропилена.

"Когда идет очень специфичный процесс, не хотелось бы делать каких-либо опрометчивых шагов, способных в дальнейшем негативно повлиять на этот процесс. Могу сказать только то, что Фирташ - один из тех, кто принимает участие в этом процессе. Делается все возможное, чтобы в ближайшее время был определен новый собственник нефтеперерабатывающего предприятия", - сказал Пристюк.

При этом губернатор отметил, что проблема возобновления производства на Лисичанском НПЗ находится на контроле Кабинета министров Украины и "этим вопросом серьезно занимается премьер-министр".

Ранее в июне Пристюк заявлял, что в приобретении Лисичанского НПЗ заинтересованы два крупных инвестора, а восстановление производственного процесса на заводе предполагается уже в середине августа.

В мае украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ (владелец Group DF, объединяющей химические и газоснабжающие активы) заявил о намерении приобрести НПЗ на Украине для создания на его базе нефтехимического производства.

В настоящее время пять из шести крупных нефтеперерабатывающих заводов Украины не осуществляют переработку нефти. Основной причиной остановки предприятий является низкое качество выпускаемой продукции и низкая глубина переработки вследствие недофинансирования модернизации предприятий.