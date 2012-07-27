ЕБРР дает 152 миллиона евро на метро в Днепропетровске

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время подписания кредитного соглашения в Днепропетровске сообщил директор отдела муниципальной и транспортной инфраструктуры ЕБРР Жан-Патрик Марке.

По его словам, первым таким проектом был кредит, предоставленный городу Санкт-Петербург (Россия) на мероприятия по защите береговой линии города.

По словам Ж.-П.Марке, «сегодня исторический день в жизни Днепропетровска, поскольку речь идет о реализации очень важного проекта для города».

Он подчеркнул, что ЕБРР имеет успешный опыт сотрудничества с Днепропетровской областью. В частности, ЕБРР раньше предоставлял кредиты Днепропетровскому маслоэкстракционному заводу, Днепропетровскому водоканалу, меткомбинату «Арселор Миталл Кривой Рог» (на момент кредитования «Миталл Стил Кривой Рог»).

По словам Ж.-П.Марке, кредит для достройки днепропетровского метрополитена «очень привлекательный, и не будет большим грузом для государственного бюджета Украины».

Как сообщил журналистам министр финансов Украины Юрий Колобов, кредит в объеме 152 млн евро предоставляется стране на 15 лет с отсрочкой первого платежа на 5 лет. Общая кредитная ставка составит около 2% годовых.

Ю.Колобов отметил, что общая стоимость достройки первой очереди днепропетровского метрополитена 367 млн евро, из них 304 млн евро будут привлечены в качестве кредита (кроме ЕБРР, кредит также в объеме 152 млн евро предоставит Украине Европейский инвестиционный банк, остальную сумму предоставит государство Украина в качестве оплаты НДС).

«Город Днепропетровск не будет погашать из своего бюджета кредитные средства и проценты», - добавил Ю.Колобов.

По словам министра финансов, на сегодняшний день Украина рассматривает несколько совместных проектов с ЕБРР относительно развития «Укржзалізниці» и атомной отрасли.

Он отметил, что достройка метро в Днепропетровске завершится через четыре года.