В горах Крыма насмерть разбилась молодая туристка
11:30, 27 июля 2012Общество
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Девушка из города Кировское Донецкой области сорвалась со скалы в районе ущелья Уч-Кош неподалеку от Ялты и разбилась насмерть.
Во время прогулки девушка сорвалась со скалы
Инцидент произошел 26 июля, сообщили сегодня УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС.
"При прогулке девушка сорвалась со скалы и при падении получила несовместимые с жизнью травмы", - говорится в сообщении.
Горноспасатели подняли тело украинки.
Сотрудники милиции отвезли его в морг Ялты для выяснения обстоятельств происшествия.
Другие подробности не сообщаются.
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