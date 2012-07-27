В горах Крыма насмерть разбилась молодая туристка

Инцидент произошел 26 июля, сообщили сегодня УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС.

"При прогулке девушка сорвалась со скалы и при падении получила несовместимые с жизнью травмы", - говорится в сообщении.

Горноспасатели подняли тело украинки.

Сотрудники милиции отвезли его в морг Ялты для выяснения обстоятельств происшествия.

Другие подробности не сообщаются.