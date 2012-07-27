Против милиционера, избившего студента в Николаеве, возбудили еще два дела

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила прокурор Центрального района Николаева Марина Радионова.

По ее словам, 24 июля в рамках уголовного дела по факту нанесения телесных повреждений средней тяжести студенту было возбуждено еще два уголовных дела в отношении милиционера А.Фартушного по ч. 3 ст. 296 УК Украины (хулиганство) и ч.2 ст.365 (превышение служебных полномочий).

"В данный момент собираются материалы, будут предъявлены обвинения и избрана мера пресечения", - сообщила М.Радионова.

По ее словам, все эти три уголовных дела объединены в одно производство.

М.Радионова сообщила, что превышение служебных полномочий является тяжким преступлением.

Прокурор обещала, что дело будет расследовано всесторонне и объективно.

Как сообщал УНИАН, с социальных сетях появилось сообщение о том, что якобы пьяный сотрудник Корабельного РОВД г. Николаева зверски избил солиста группы «Эдельвейс», студента Николаевского университета кораблестроения Сергея К. Также было размещено фото потерпевшего.

Как подчеркивалось в соцсетях, достоверно известно, что избивший парня мужчина является сотрудником Корабельного РОВД г. Николаева.

Друг Сергея К. вызвал милицию и скорую помощь.

Милиция признала, что к драке, в которой пострадал студент Сергей К. в Николаеве, причастен сотрудник милиции.

Собранные материалы по этому делу были переданы в прокуратуру Центрального района г. Николаева для принятия соответствующего решения.

По данному факту было возбуждено дело по ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины («умышленное средней тяжести телесное повреждение»).