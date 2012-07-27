Центр Киева нужно выделить в особый район

Его границы будут включать всю историческую часть города с важнейшими памятниками, а специфический статус будет защищать эту структурную единицу от посягательств застройщиков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции.

“Мое мнение таково, для того, чтобы заставить законодательство работать, нужно как минимум начать с того, что провести определенную реформу в Киеве – создать отдельный административный округ, возможно, на основе Печерского района, присоединив к нему часть Шевченковского района, немного Подольского района, немного, возможно, Голосеевского, и создать один, например, Старокиевский район. Как только мы видим, что что-то происходит в этом районе, сразу мы говорим, что только с согласия Верховной Рады какое-либо строительство, какое-либо работы. То есть придать этому округу или району особый статус и предоставить ему специфические функции законодательные”, - сказал А.Бригинец.

По словам депутата, первый заместитель главы этого района должен отвечать не за бюджет, не за финансы, а именно за памятнико-охранные функции.

Структура этого округа или района должна быть другой, чем сейчас в районах столицы, уверен А.Бригинец. В частности, она должна быть простой и прозрачной, чтобы сделать невозможными пути обойти законодательство.

А.Бригинец заявил, что на сегодня ответственна за ситуацию с Софией Киевской и Киево-Печерской Лаврой не только столичная власть, но и Верховная Рада Украины.

“Можно было бы обвинять только Киевсовет и киевскую власть. Да, киевская власть такая-сякая - это правда, но все земельные участки, являющиеся особо ценными землями, которые находятся в охранной зоне, могут быть выделены только с согласия Верховной Рады. Так предусматривает законодательство. Верховная Рада никоим образом на это не влияет сейчас. То есть то, что происходит, это и вина Верховной Рады, которая не следит за тем, что особо ценные земли выделяются киевской властью незаконно”, - сказал А.Бригинец.

Он подчеркнул “глобальную проблему”, которая существует в Киеве, – создание новых “горячих точек”. “Каждая сессия дает новые и новые будущие “горячие” точки, то есть, то продают дом с разрешением перестраивать его, то участок под застройку в охранной зоне. На последней сессии 3 или 4 таких точки было”, - сказал А.Бригинец.

Он сообщил, что ЮНЕСКО на последней сессии, которая состоялась в Санкт-Петербурге, “опять Украине дала достаточное количество замечаний” относительно сохранения своих памятников.

“И снова мы надеемся, что власть обратит на это внимание”, - сказал А.Бригинец.