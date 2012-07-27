Раскрыто убийство женщины, пропавшей год назад

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Снежнянского горотдела милиции, в милицию от местного жителя поступило сообщение о том, что в лесополосе, прилегающей к городскому парку, он обнаружил труп.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Было установлено, что труп принадлежит без вести пропавшей год назад женщине.

После проведения экспертизы стало ясно, что произошло убийство. По подозрению в убийстве задержали 43-летнего ранее судимого местного жителя.

Он рассказал, что женщина пришла к нему в гости, и они стали выпивать. Женщина опрокинула на себя спиртное, что разозлило злоумышленника - он поджег на ней одежду. Затем хозяин квартиры стал избивать гостью ножкой от стола, потащил женщину в ванную и утопил в тазике с водой, после чего лег спать. Через два дня, решив избавиться от трупа, поместил его в синтетический мешок и отнес в лесополосу.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (убийство).