Богдан Ступка был лицом Украины в Польше

К.Занусси отметил, что Б.Ступка в значительной степени был лицом Украины в Польше. «Помню, что когда он получал награду за лучшего актера в «Сердце на ладони» в Риме, там также говорилось о том, что такой замечательный актер существует, но никто на Западе о нем не знал. Однако получил эту награду как лучший актер фестиваля», - сказал он.

«Впервые я работал со Ступкой в телевизионном театре «Жайвір» по Жану Аную. И это была наша первая совместная работа, где он играл со своим прекрасным украинским акцентом по-польски. Играл англичанина, поэтому отличался от всех остальных французских персонажей этой пьесы. Это был такой прием, который должен был каким-то образом обосновать мой выбор. Наоборот, «Сердце на ладони» – это была роль, написанная специально для него, а он был исключительным актером, прекрасным партнером, собеседником. К тому же, в его театре я ставил пьесу, следовательно, он также был моим директором. И во всех этих ролях он был удивительным человеком и незаурядной личностью», - рассказал польский режиссер.

К.Занусси также подчеркнул, что Б.Ступка - один из лучших актеров, с которыми ему пришлось работать. «Вне сомнения он принадлежал к числу мировых асов. Знаете, кроме мастерства также влияют и личные черты. Если личность является настолько сильной, как в его случае, тогда появляется актер, который может быть звездой. И так, собственно, было», - подчеркнул режиссер.

Он также напомнил, что в Киеве смотрел пьесу по Шолому-Алейхему, где Б.Ступка «удивительно в течение многих лет играл» Тевье-Тевеля. «Наша первая встреча кроется где-то во мраке памяти. Ведь, если кто-то является памятником, то уже трудно вспомнить, с каких пор мы этот памятник знаем», - заметил К.Занусси.

Другой польский режиссер, который неоднократно работал с Б.Ступкой, Ежи Гофман сказал: «Ушел не только великий актер, не только великий художник, ушел мой очень близкий друг. И это не только огромная потеря для культуры, и не только культуры украинской, но также это огромная потеря для меня. С каждым разом все большая пустота образуется вокруг меня, и каждый раз все больше самых близких для меня людей начинают уже находиться там, наверху. Но, очевидно, это уже такой закон возраста: чем люди старшие, тем друзей становится меньше».

Он рассказал, что они были действительно очень близкими друзьями. «Нас объединил и труд, и очень близкое мировоззрение. Б.Ступка был человеком, лишенным каких-либо националистических, ксенофобских чувств. Был Героем Украины, а у нас он был отмечен очень высокой наградой Польско-Украинского примирения. Однако ни дипломы, ни медали и другие награды не в состоянии свидетельствовать о масштабе его таланта. До конца жизни буду помнить его Тевье Молочника, до конца жизни буду помнить также ряд других его ролей. И просто знаю уже: что-то закончилось, никогда уже не встретимся ни на съемочной площадке перед камерой, ни за столом, ни просто так, чтобы подать друг другу руки. Огромная потеря, огромная печаль», - подчеркнул режиссер.

«Богдан принадлежал к числу настолько талантливых людей, что для него не существовало невозможного как в театре, так и в кино. Он оставил после себя фантастические кино- и театральные роли, мог сыграть все. Ну что ж, дорогие, нет Богдана», - добавил Е.Гофман.