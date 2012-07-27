За сбыт наркотиков задержали двух оперов

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе по связям с общественностью УМВД в Херсонской области, в рамках осуществления мероприятий, направленных на выявление и пресечение фактов коррупции и взяточничества в правоохранительных органах, сотрудники отдела внутренней безопасности УМВД совместно с Управлением СБУ и прокуратурой Херсонской области задержали двух оперативных работников Комсомольского райотдела милиции г. Херсона по подозрению в сбыте наркотического сырья местному жителю.

По данному факту прокуратурой Херсонской области возбуждено уголовное дело.

По результатам служебной проверки задержанные уволены из органов внутренних дел. Также ряд руководителей Комсомольского райотдела, Херсонского городского управления и УМВД освобождены от занимаемых должностей и наказаны в дисциплинарном порядке.

«В том, что они виноваты, у меня сомнений нет. Готов идти в суд и просить, что бы им дали максимальной срок наказания. Думаю, что большинство милиционеров Херсонщины просто презирают этих двух наших бывших коллег", - прокомментировал произошедшее начальник облуправления МВД, генерал-майор милиции Валерий Литвин, и отметил, что милиция Херсонщины и впредь будет предпринимать все необходимые меры по очистке рядов милиции от взяточников и коррупционеров.

Напомним, что в феврале 2011 года оперативники СБУ задержали на "горячем" 3 сотрудников сотрудников отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Суворовского райотдела милиции г. Херсона, которые систематически требовали взятки от местных жителей. Позже указанные суд вынес решение: бывшему начальнику ОБНОН Суворовского РО ХГУ УМВД и одному из его подчиненных назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7,5 лет с конфискацией принадлежащего им имущества, еще одному сообщнику - 7 лет.

А в июне текущего года был задержан оперуполномоченный УМВД Украины на Одесской железной дороге, который совместно со своими коллегами сбыл херсонцу каннабис для его распространения.