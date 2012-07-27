Слухи о смерти Кикабидзе "оказались преувеличены"
00:20, 27 июля 2012Общество
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Слухи о смерти известного грузинского певца и актера Вахтанга Кикабидзе, распространившиеся в соцсетях, не соответствуют действительности.
Об этом заявил продюсер певца и актера Сосо Абзианидзе.
"Я только что говорил с Вахтангом, и он сказал, что перед своей смертью позвонит всем этим сволочам, которые распространяют такие слухи", - приводит его слова РИА Новости.
На 23 августа запланирована поездка на Украину, где пройдут три концерта, затем - в Казахстан.
"На сентябрь у нас запланировано еще семь концертов, а совсем недавно мы вернулись из Европы", - рассказал продюсер.
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