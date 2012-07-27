Слухи о смерти Кикабидзе "оказались преувеличены"

Об этом заявил продюсер певца и актера Сосо Абзианидзе.

"Я только что говорил с Вахтангом, и он сказал, что перед своей смертью позвонит всем этим сволочам, которые распространяют такие слухи", - приводит его слова РИА Новости.

На 23 августа запланирована поездка на Украину, где пройдут три концерта, затем - в Казахстан.

"На сентябрь у нас запланировано еще семь концертов, а совсем недавно мы вернулись из Европы", - рассказал продюсер.