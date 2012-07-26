Украинский рынок зерна замер на ожидании повышения цен

Никто из участников рынка не может сформировать цену и все ожидают подведения итогов уборочной кампании в странах Причерноморского региона, пишет КоммерсантЪ-Украина.

Вчера министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк заявил, что внешние потребители снизили закупки украинского зерна.

"К сожалению, на сегодняшний день Украина экспортировала в июле всего 950 тыс. т против 2 млн т в июне. Внешние потребители в связи с резким ростом цен на зерно приостановили его закупку, чтобы проанализировать ситуацию на рынке",— сообщил господин Присяжнюк.

В июле цены на пшеницу в Украине достигли максимума за последний год — только за минувший месяц ее внутренняя стоимость выросла на 13,5%, до $238/т (с НДС), экспортная — на 17,4%, до $310/т.

Подорожание зерна в Украине обусловленное ростом цен на пшеницу и кукурузу на Чикагской товарной бирже, обусловленного неблагоприятными погодными условиями в основных странах-экспортерах зерновых.

На сегодня такие крупные потребители украинских зерновых, как Египет, Саудовская Аравия, Ирак и Иордания, несколько раз переносили тендеры на покупку зерна. Ситуация с восстановлением спроса на зерновые культуры разрешится на протяжении следующих 10-14 дней, когда станет ясно, каким будет урожай в Черноморском регионе (свыше 20% мирового рынка).

Украинские аграрии и зернотрейдеры сейчас также не спешат заключать контракты, так как считают, что цены еще не достигли своего пика.