В Крыму перевернулся катамаран с российскими туристами: есть погибший
11:56, 25 июля 2012Общество
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В Бахчисарайском районе Крыма, в открытом море перевернулся катамаран с двумя жителями российского города Рязань, один человек погиб.
Инцидент произошел 24 июля, сообщила сегодня пресс-служба крымского управления МЧС.
33-летняя женщина и 43-летний мужчина катались на катамаране в районе села Песчаное. Волнение моря составляло 2,5 балла, и плавсредство отнесло далеко от берега. На помощь туристам вышел катер с матросами-спасателями. Они обнаружили перевернутый катараман в 1,5 километрах от берега, рядом находилась женщина, а мужчину не было видно.
Тело россиянина нашли вскоре в море в 150 метрах от берега в районе села Угловое.
Медицинская помощь спасенной женщине не понадобилась.
Сотрудники милиции проводят расследование.
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