В Крыму перевернулся катамаран с российскими туристами: есть погибший

Инцидент произошел 24 июля, сообщила сегодня пресс-служба крымского управления МЧС.

33-летняя женщина и 43-летний мужчина катались на катамаране в районе села Песчаное. Волнение моря составляло 2,5 балла, и плавсредство отнесло далеко от берега. На помощь туристам вышел катер с матросами-спасателями. Они обнаружили перевернутый катараман в 1,5 километрах от берега, рядом находилась женщина, а мужчину не было видно.

Тело россиянина нашли вскоре в море в 150 метрах от берега в районе села Угловое.

Медицинская помощь спасенной женщине не понадобилась.

Сотрудники милиции проводят расследование.