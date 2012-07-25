Легендарный производитель вертолетов Sikorsky хочет купить украинские двигатели

Вчера американская вертолетостроительная компания Sikorsky Aircraft подтвердила, что обсуждает условия сотрудничества с запорожским производителем двигателей "Мотор Сич" относительно возможной ремоторизации вертолетов S-61, сообщает «КоммерсантЪ-Украина».

"Мы вели переговоры с "Мотор Сич". Однако я не могу ни комментировать их, ни размышлять о возможных результатах. Некоторые серьезные технические вопросы пока не решены",— заявил директор по внешним коммуникациям Sikorsky Aircraft Пол Джексон.

Sikorsky Aircraft (штаб-квартира в Стратфорде, штат Коннектикут) была основана в 1925 году киевским ученым-авиаконструктором Игорем Сикорским. Компания проектирует, производит и обслуживает военные и коммерческие вертолеты, а также самолеты. В Sikorsky Aircraft работает около 18 тыс. человек, она является дочерним предприятием United Technologies Corp. В 2011 году объем поставок компании составил 274 вертолета. Выручка Sikorsky Aircraft в I квартале — $1,34 млрд. В частности, одним из самых известных вертолетов, созданных компанией является многоцелевой Sikorsky UH-60 Black Hawk, более известный под названием "Черный ястреб".

О переговорах с Sikorsky Aircraft в минувшее воскресенье заявил глава совета директоров "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев. Стороны провели уже несколько встреч, причем американский производитель сам обратился к "Мотор Сич".

"Вертолетный бренд Sikorsky почитаем в Америке. Вертолет S-61 чуть меньше Ми-17, на нем стоит двигатель производства General Electric мощностью 1,4 тыс. л. с. Однако он неспособен летать в условиях сильной жары, например при 50°C, поэтому компания обратилась к нам",— уточнил Богуслаев.

"Сейчас идет процесс технической адаптации двигателя, нам необходимо его доработать. В этом и заключаются технические вопросы и проблемы, о которых упомянули в Sikorsky Aircraft: нельзя так просто взять мотор с одной машины и поставить его на другую",— объяснил он. По словам Богуслаева, в следующем году должен состояться первый вылет вертолета с обновленным двигателем: "Это интересная работа, и мы находим взаимопонимание с Sikorsky".

Требование, чтобы двигатель работал в условиях высоких температур, может означать, что модернизированные вертолеты будут эксплуатироваться в странах Ближнего Востока и/или африканских странах, говорит в своем отчете аналитик ИК Concorde Capital Роман Дмитренко. "В 2010 году Sikorsky начал сотрудничество с компанией Carson Helicopters в части модернизации S-61 для поставок их в Афганистан. На этот рынок сейчас поставляются российские Ми-17, и очевидно, что Sikorsky заинтересован в том, чтобы занять эту нишу",— говорит старший аналитик ИГ "АРТ-Капитал" Алексей Андрейченко.

Аналитик подсчитал, что в рамках контракта для Афганистана Sikorsky потребуется модернизировать 110 вертолетов. В этом случае потенциальный доход "Мотор Сич" от этого контракта с учетом дополнительных двигателей может составить 1,4 млрд грн. Стоимость одного двигателя составляет 4,5 млн грн.

Роман Дмитренко считает, что сотрудничество с Sikorsky Aircraft "сможет открыть "Мотор Сич" возможности для заключения других сделок с крупными клиентами в нише производителей самолетов для НАТО" и сделает компанию менее зависимой от заказов "Вертолетов России" — одного из крупнейших заказчиков "Мотор Сич". "Если "Мотор Сич" выиграет у General Electric, это поднимет производителя на совершенно другой уровень",— говорит Алексей Андрейченко.