С одесского рынка вытеснили охранников с бейсбольными битами

Как передает корреспондент УНИАН, вместо частных охранников руководство Одесского облУВД ввело на территорию авторынка свыше полусотни сотрудников правоохранительных органов в полной экипировке.

Вместе с тем, бойцами спецподразделения «Беркут» также изъяты дубинки, похожие на бейсбольные биты, с которыми прибыли во вторник на территорию «Куяльника» представители охранной фирмы.

По словам предпринимателей, после только что завершившейся встречи руководства облУВД и Беляевского РОВД с членами предпринимательского кооператива «Куяльника» напряжение удалось снять. В частности, уточнил председатель кооператива «Куяльник» Евгений Хайкин, «достигнута договоренность с властями и администрацией рынка о неприменении силы к торговцам, неугодным владельцам рынка, а миссия усиленного наряда милиции будет заключается «в обеспечении общественного порядка на авторынке и недопущении актов насилия».

Между тем, заместитель главы Одесской облгосадминистрации Валерий Матковский заявил журналистам, что считает причиной конфликта, вылившегося в острое столкновение предпринимателей с прибывшей группой охранников, нежелание группы торговцев «Куяльника» заключать договора аренды с владельцем земельного участка, на которой функционирует авторынок.