С одесского рынка вытеснили охранников с бейсбольными битами
Совместными усилиями предприниматели крупнейшего одесского авторынка «Куяльник» сегодня к вечеру вытеснили за его пределы около 30 охранников частной фирмы «Нимфа», привлеченных администрацией для охраны имущества.
Как передает корреспондент УНИАН, вместо частных охранников руководство Одесского облУВД ввело на территорию авторынка свыше полусотни сотрудников правоохранительных органов в полной экипировке.
Вместе с тем, бойцами спецподразделения «Беркут» также изъяты дубинки, похожие на бейсбольные биты, с которыми прибыли во вторник на территорию «Куяльника» представители охранной фирмы.
По словам предпринимателей, после только что завершившейся встречи руководства облУВД и Беляевского РОВД с членами предпринимательского кооператива «Куяльника» напряжение удалось снять. В частности, уточнил председатель кооператива «Куяльник» Евгений Хайкин, «достигнута договоренность с властями и администрацией рынка о неприменении силы к торговцам, неугодным владельцам рынка, а миссия усиленного наряда милиции будет заключается «в обеспечении общественного порядка на авторынке и недопущении актов насилия».
Между тем, заместитель главы Одесской облгосадминистрации Валерий Матковский заявил журналистам, что считает причиной конфликта, вылившегося в острое столкновение предпринимателей с прибывшей группой охранников, нежелание группы торговцев «Куяльника» заключать договора аренды с владельцем земельного участка, на которой функционирует авторынок.