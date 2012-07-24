Эксперты рекомендуют украинцам избавляться от евро
Курс евро достиг минимума за последние два года, а эксперты прогнозируют колебания валюты от 9,35 до 10,35 грн.
Одни эксперты говорят, что евровалюта продолжит падение ниже 9,5 грн, другие, что курс вскоре пойдет вверх, пишет «Сегодня».
Три недели назад наличный евро покупали в среднем по 10,15 грн, продавали по 10,28. Однако уже в этот понедельник курс был 9,72 и 9,91 соответственно, то есть падение составило почти 40 копеек или 4% — а это минимум за последние два года.
Причины нынешнего удешевления евро они называют одни и те же: проблемы в экономике стран еврозоны. Так, руководитель ИАЦ Forex club в Украине Николай Ивченко прогнозирует, что евро будет падать и дальше из-за того, что к греческим проблемам добавились испанские: «Доходность испанских государственных ценных бумаг увеличена до 7,55% годовых (было 5—6%). Это говорит о том, что кризис серьезно затронул Испанию.
Вторая причина — вчера МВФ заявил, не готов помогать займами Греции, ведь ее правительство не выполняет требований кредиторов — урезать зарплаты бюджетникам, отменить льготы. Греции мог бы дать взаймы Центробанк ЕС, но некоторые страны Евросоюза, в частности Финляндия, против этого. Вывод: ситуация развивается по негативному сценарию, в сентябре можно ожидать выхода Греции из еврозоны и падения евро до 1,15—1,18 к доллару (сейчас 1,21) или до 9,35—9,55 грн». В связи с этим Ивченко советует тем, у кого есть заначки в евро, постепенно от них избавляться либо тратить при поездках в Европу.
А вот зампредправления банка «Финансы и кредит» Игорь Львов уверен: ниже 1,20 к доллару (9,70 грн) евро не упадет, потому что в этот курс банкирами уже заложены риски дефолта Греции и проблемы Португалии, Испании, Италии. По его мнению, евро будет колебаться в пределах 9,70—10,10 грн. Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко напоминает: в слабом евро не заинтересованы США, ведь это делает европейские товары более дешевыми по отношению к американским. Поэтому Федеральная резервная система США уже заявила, что готова помочь евроэкономике, чтобы курс евро не рухнул. А это значит, что евро скоро восстановится до 1,26—1,28 (10,20—10,35 грн).
Нет единства среди экспертов и по поводу курса гривни. Так Ивченко и Охрименко говорят, что к концу года надо ожидать ее удешевления до 8,30—8,40 грн/$, а вот Львов уверен: останутся нынешние 8,10—8,15, потому что валюты у Нацбанка и комбанков достаточно, чтобы сбить любой ажиотаж населения. Но даже при 8,40 гривня останется самым выгодным вложением капитала. Ивченко подсчитал: долларовые вложения станут доходнее гривневых, лишь начиная с курса 8,70 грн/$.