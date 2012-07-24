Эксперты рекомендуют украинцам избавляться от евро

Одни эксперты говорят, что евровалюта продолжит падение ниже 9,5 грн, другие, что курс вскоре пойдет вверх, пишет «Сегодня».

Три недели назад наличный евро покупали в среднем по 10,15 грн, продавали по 10,28. Однако уже в этот понедельник курс был 9,72 и 9,91 соответственно, то есть падение составило почти 40 копеек или 4% — а это минимум за последние два года.

Причины нынешнего удешевления евро они называют одни и те же: проблемы в экономике стран еврозоны. Так, руководитель ИАЦ Forex club в Украине Николай Ивченко прогнозирует, что евро будет падать и дальше из-за того, что к греческим проблемам добавились испанские: «Доходность испанских государственных ценных бумаг увеличена до 7,55% годовых (было 5—6%). Это говорит о том, что кризис серьезно затронул Испанию.

Вторая причина — вчера МВФ заявил, не готов помогать займами Греции, ведь ее правительство не выполняет требований кредиторов — урезать зарплаты бюджетникам, отменить льготы. Греции мог бы дать взаймы Центробанк ЕС, но некоторые страны Евросоюза, в частности Финляндия, против этого. Вывод: ситуация развивается по негативному сценарию, в сентябре можно ожидать выхода Греции из еврозоны и падения евро до 1,15—1,18 к доллару (сейчас 1,21) или до 9,35—9,55 грн». В связи с этим Ивченко советует тем, у кого есть заначки в евро, постепенно от них избавляться либо тратить при поездках в Европу.

А вот зампредправления банка «Финансы и кредит» Игорь Львов уверен: ниже 1,20 к доллару (9,70 грн) евро не упадет, потому что в этот курс банкирами уже заложены риски дефолта Греции и проблемы Португалии, Испании, Италии. По его мнению, евро будет колебаться в пределах 9,70—10,10 грн. Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко напоминает: в слабом евро не заинтересованы США, ведь это делает европейские товары более дешевыми по отношению к американским. Поэтому Федеральная резервная система США уже заявила, что готова помочь евроэкономике, чтобы курс евро не рухнул. А это значит, что евро скоро восстановится до 1,26—1,28 (10,20—10,35 грн).

Нет единства среди экспертов и по поводу курса гривни. Так Ивченко и Охрименко говорят, что к концу года надо ожидать ее удешевления до 8,30—8,40 грн/$, а вот Львов уверен: останутся нынешние 8,10—8,15, потому что валюты у Нацбанка и комбанков достаточно, чтобы сбить любой ажиотаж населения. Но даже при 8,40 гривня останется самым выгодным вложением капитала. Ивченко подсчитал: долларовые вложения станут доходнее гривневых, лишь начиная с курса 8,70 грн/$.