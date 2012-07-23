Пассажиров автобуса Житомир - Киев высадили на трассе: искали взрывчатку

Вчера, 22 июля, милиция искала взрывчатку в автобусе "Житомир - Киев".

Как сообщили УНИАН в Отделе общественных связей УМВД Украины в Житомирской области, около 16 часов в милицию позвонила по телефону диспетчер одной из автостанций Житомира. Женщина сообщила, что возле диспетчерского окошка найден листок бумаги с записью «Подозрение на теракт» и указанным государственным номером транспортного средства.

Милиция установила, что этот номер принадлежит автобусу сообщением "Житомир – Киев", который с пассажирами уже выехал из автостанции в направлении столицы полчаса тому. Работники милиции по телефону передали водителю требование остановить автобус вне границ населенного пункта и съехать с проезжей части.

Следовательно, на 110-й километр автотрассы «Киев – Чоп», что в Коростышевском районе, выехали следственно-оперативные группы УМВД и местного райотдела милиции. На место остановки автобуса прибыли также специалисты Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при УМВД в области, представители УМЧС и бригада скорой медицинской помощи.

Пассажиров автобуса эвакуировали, взрывотехники со служебной собакой обследовали транспортное средство, однако никаких взрывных устройств и веществ обнаружено не было.

Пассажирам предоставили другой автобус, которым они и добрались до места назначения.

Теперь правоохранители устанавливают, кто оставил подозрительную записку на автостанции.