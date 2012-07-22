Украинская Википедия пересекла отметку в 10 миллионов редактирований

Известно, что это произошло в статье Вторая мировая война, а именно десятимиллионное редактирование касалось косметических изменений в ссылках на другие языковые разделы Википедии, чем занимаются специально разработанные программы-роботы для автоматизации процесса добавления межъязыковых ссылок, сообщила пресс-служба организации.

Украинская Википедия занимает 14 место по количеству статей среди всех языковых разделов Википедии, имея более 390 тысяч статей. В ней зарегистрировано более 140 тысяч пользователей, но лишь около 2 тысяч из них являются активными, т.е. провели в течение месяца минимум одно изменение. Вместе с тем, украинская Википедия по количеству изменений занимает 21 место, уступая ряду языковых разделов, которые имеют меньшее количество статей, чем украиноязычный раздел всемирной интернет-энциклопедии.

Сейчас украиноязычная Википедия приближается к отметке в 400 тысяч статей.