В жару украинцам на работе должны обеспечить душ и холодные напитки

Идеальное рабочее место существует на бумаге чиновников: там "прописана" прохлада, возможность принять душ и носить солнцезащитные очки, говорится в сюжете ТСН.

Согласно санитарным требованиям, в жаркую погоду работодатели должны создать условия труда - установить кондиционеры, вентиляторы, окна с тонированными стеклами и завесы на домах. А если рабочее место на улице - обеспечить спецодежду, головные уборы, солнцезащитные очки, душ, холодные напитки и даже ежечасные перерывы.

По словам заместителя санитарного врача столицы, у кого всего этого нет - может смело жаловаться на свое руководство в Минздрав, СЭС, профсоюзы и службы охраны труда. Объясняет: этим летом в санэпидемслужбы уже обратилось 55 недовольных условиями труда. Впрочем, никого по итогам таких обращений так и не наказали. Ведь согласно законодательству, специалисты СЭС обязаны сообщать работодателю о посещении за 10 дней. И до визита санитарной службы все неудобства куда-то исчезали.