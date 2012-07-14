Птичий грипп грозит Украине из-за китайской курятины
05:45, 14 июля 2012Общество
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В Украине вводится запрет на ввоз птицы, продукции и сырья из нее из провинций Ганьсу, Ляонин, Юньнань, Тибетского автономного района, Нинся-Хуэйского и Синьцзян-Уйгурского автономных районов и острова Тайвань КНР.
Это предусмотрено распоряжением главного государственного инспектора ветеринарной медицины Украины от 13 июля 2012, сообщила пресс-служба ведомства.
Отмечается, что запрет введен в связи с регистрацией заболевания птицы высокопатогенным гриппом на административных территориях КНР.
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