Свыше 300 человек митинговали в защиту украинского языка в Праге

Свыше 300 человек приняли участие сегодня в Праге в общеевропейской акции "Захистимо Україну – збережемо українську мову" ("Защитим Украину – сохраним украинский язык").

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе международной общественной организации “Украинская европейская перспектива”, которая вместе с Объединением украинок в Чешской Республике и другими организациями выступила организатором акции.

В рамках акции в Кафедральном соборе Святого Климента в центре Праги настоятель храма отец Василий Сливоцкий отслужил молебен за украинский язык.

Затем представители общественных организаций украинцев, Карлова университета и чешской общественности поддержали обращение УЕП и призвали украинцев всего мира не быть безразличными к судьбе Украины и не дать нынешней власти уничтожить украинский язык.