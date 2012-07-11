Производители Ан-158 получили первый крупный заказ

Сумма контракта оценивается в $420 млн, пишет КоммерсантЪ-Украина.

Компания "Ильюшин Финанс Ко" (ИФК) подписала договор купли-продажи о поставке в Панаму 15 украинско-российских региональных реактивных самолетов нового поколения Ан-148 и Ан-158.

"Это первый твердый контракт в рамках нашего договора с "Антоновым" на поставку 20 Ан-158, где есть конечные покупатели. Пока мы являемся эксклюзивным получателем этих самолетов с украинского завода",— отметил пресс-секретарь ИФК Андрей Липовецкий. Контракт предусматривает поставку в Панаму первых трех самолетов Ан-158 в течение трех месяцев, начиная с декабря 2012 года. На эти суда уже претендует латиноамериканская авиакомпания, объяснили в ИФК. После этого в 2013-2014 годах должны быть поставлены пять Ан-158 и семь Ан-148.

Ан-148 будут собираться как на воронежском заводе ВАСО, так и на "Антонове", отметил господин Липовецкий. По его словам, все зависит от того, кто первым сможет выполнить поставку. При этом два готовых Ан-148 у ВАСО уже есть. А в "Антонове" добавляют, что сейчас в цеху окончательной сборки киевского завода находятся два Ан-158: "Выполнить существующий заказ для нас реально".

Самолет Ан-148-100 предназначен для перевозки 68-85 пассажиров на расстояние 2-4,4 тыс. км. Ан-158 рассчитан на перевозку 99 пассажиров на расстояние 2,5 тыс. км и 62 пассажиров — на 4,2 тыс. км. Впервые машина поднялась в небо в конце апреля 2011 года. Каталожная цена самолета составляет $25-30 млн.

В самих компаниях отмечали, что их ключевая задача — скорейшее наращивание объемов серийного производства Ан-148/158 до 30-40 машин в год, иначе они не смогут конкурировать с мировыми производителями авиатехники. Переход от нулевой рентабельности к прибыли, как свидетельствует мировая практика, возможен после выпуска 30-40 самолетов, объяснил глава "Антонова" Дмитрий Кива.

В то же время эксперты считают, что заводы могут и не выполнить часть своих обязательств из-за деградации системы производства.