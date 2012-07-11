Возле метро на Оболони провалился асфальт
08:36, 11 июля 2012Общество
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Возле метро образовалась дыра глубиной почти два метра.
Со стороны Дримтауна у входа в метро "Оболонь" провалился асфальт на глубину около двух метров. Об этом сообщает корреспондент "Сегодня".
Вокруг все ограждено. Полностью обвалилась дорожка между двумя ларьками, киоски в буквальном смысле висят над пропастью. Глубина провала около двух метров. Обвалился также асфальт в зеленой зоне и образовалась яма перед ступеньками в метро. Вход в метро возле обвала перегородили.
Напомним, вчера в Киеве вблизи здания, расположенного на ул. Крещатик, 21, также провалился асфальт. Как объяснили в энергоснабжающей компании, провал асфальтового покрытия произошел в связи с проведением ежегодных гидравлических испытаний тепловых сетей.
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