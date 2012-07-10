На Крещатике провалился асфальт (фото)

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой ПАО «Киевэнерго».

Как объяснили в энергоснабжающей компании, провал асфальтового покрытия произошел в связи с проведением ежегодных гидравлических испытаний тепловых сетей.

Во время проведения соответствующих работ было зафиксировано повреждение участка теплотрассы в районе проезжей части на ул. Крещатик, 21.

Повреждение возникло на трубопроводе диаметром 300 мм, проложенного еще в 1970-х годах, из-за высокой степени его изношенности.

В «Киевэнерго» обещают в ближайшее время ликвидировать последствия провала асфальта. Сейчас на объекте работают аварийно-ремонтные бригады указанного общества.