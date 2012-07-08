Преступник, напавший на часового, находится в реанимации

Неизвестный в маске пытался завладеть его оружием и проникнуть на территорию склада инженерных боеприпасов.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте прессы и связей со средствами массовой информации Министерства обороны Украины.

Происшествие случилось около двух часов ночи. Неизвестный в маске, вооруженный ножом, совершил нападение на солдата срочной военной службы Вадима Кирилюка. Дистанция не позволяла применить огнестрельное оружие и солдат принял единственное правильное решение - вступил с правонарушителем в рукопашный бой, получив при этом ранение руки.

Преступник попробовал убежать. Предупредительный выстрел не остановил его. Преодолевая границу охраняемого объекта, преступник получил травму шеи. Тем временем караульный оперативно сообщил о нападении и продолжил охрану объекта.

Первым на место события прибыл наряд по полигону, который задержал нападавшего и передал сотрудникам милиции. Нарушитель, личность которого в данное время устанавливается, находится в реанимационном отделении городской больницы. Его состояние здоровья врачи оценивают как тяжелое.

В.Кирилюку была оказана первая медицинская помощь. Сейчас он находится в военном госпитале Хмельницкого гарнизона. Состояние здоровья солдата удовлетворительное.

С целью выяснения причин и обстоятельств нападения назначено служебное расследование.

На месте происшествия работают правоохранительные органы.