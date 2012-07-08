В штабе НАТО представили новую редакцию Стратегии нацбезопасности Украины

В штаб-квартире НАТО (г. Брюссель, Бельгия) состоялось очередное заседание Совместной рабочей группы Украина-НАТО по вопросам военной реформы, которое прошло под председательством помощника заместителя Генерального секретаря Североатлантического альянса по оборонной политике и планированию Хайнриха Браусса.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, с украинской стороны в заседании приняли участие директор Национального института стратегических исследований при Президенте Украины Андрей Ермолаев, руководитель Департамента военной безопасности Аппарата СНБО Украины Владимир Омельянчук, заместитель Главы Миссии Украины при НАТО по оборонным вопросам Виктор Корендович, сотрудники Миссии Украины при НАТО.

Во время заседания украинской стороной представлены основные положения новых редакций Стратегии национальной безопасности Украины и Военной доктрины Украины, утвержденных соответствующими Указами Президента Украины Виктора Януковича в июне, а также отражены взгляды относительно приоритетных направлений дальнейшего сотрудничества Украина-НАТО в сфере безопасности и обороны в контексте имплементации указанных стратегических документов.

Результаты дальнейшей дискуссии показали, что стороной НАТО придается очень высокое значение факта утверждения в Украине новых стратегических документов в сфере безопасности и обороны. Как было отмечено, эти документы закладывают базис для продолжения военно-политического диалога сторон, образуют прочную основу для поддержания и дальнейшего развития конструктивного партнерства между Украиной и НАТО. Подтверждена готовность Альянса оказывать всяческое содействие Украине в ее усилиях по практической имплементации новых стратегических документов и осуществлении реформирования сектора безопасности и обороны государства. В рамках этого участниками заседания положительно воспринято предложение украинской стороны о возможности проведения очередного заседания Комиссии Украина-НАТО на уровне министров обороны в октябре 2012 г.

В ходе визита также состоялись двусторонние встречи членов делегации Украины с заместителем Генсекретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Дирком Бренгельманном, заместителем Генсекретаря НАТО по оборонным инвестициям Патриком Оруа, помощником заместителя Генсекретаря НАТО по оборонной политике и планированию Х.Брауссом. Во время встреч обсуждался широкий круг вопросов, касающихся сферы безопасности и обороны и практического сотрудничества Украины с Альянсом.