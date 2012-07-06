Анонс

10 июля 2012 года в 12:00 состоится пресс-конференция:

«Как с помощью принтера стать «водочным королем»: алкогольная «бодяга» 90-х возвращается на прилавки»

В рамках пресс-конференции состоится флеш-моб, в ходе которого в «кустарных» условиях будет изготовлена акцизная марка нынешнего образца – без голограммы. Кроме того, будут обнародованы результаты журналистского расследования, посвященного незаконной деятельности чиновников в сфере производства и защиты марок акцизного налога.

Участники пресс-конференции:

- координатор Центра потребительского контроля «ЧЕК», Игорь Каневский, к.т.н.

- журналист бюро журналистских расследований Анна Фионик

- эксперты в сфере защищенной печати

Адрес проведения: Информационное агентство «Наш Продукт» (http://ianp.com.ua/ru/about_press), г. Киев, ул. Старокиевская, 10-Г, бизнес-центр «Вектор», корпус А, этаж 1. Схема проезда приведена по ссылке http://ianp.com.ua/ru/shema.

Аккредитация обязательна.

Регистрация СМИ:

Елена Ушакова, менеджер по связям с общественностью

тел.: (044) 593-6144, (050) 958-43-05

е-mail: o.ushakova@ianp.com.ua