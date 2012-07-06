Бютовцы навестили гаишника, на которого якобы наехал Кожемякин, - перелома нет

Партия «Батьківщина» опровергает сообщение милиции о переломе ноги у подполковника милиции, сотрудника ГАИ Лукиша, на которого якобы наехал автомобилем председатель фракции «БЮТ-Батьківщина» Андрей Кожемякин.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, члены фракции «БЮТ-Батьківщина» Иван Кириленко, Сергей Сас, Александр Стешенко 5 июля посетили Центральный госпиталь МВД, в котором на лечении находится упомянутый подполковник.

«Депутаты пообщались с заведующим отделения хирургии, и тот информировал, что у Лукиша нет никакого перелома. Единственное повреждение, которое у него есть, – растяжение связок в области голеностопа. Такая травма, по мнению врача, скорее всего, могла быть полученная после занятий спортом или неудачного приземления на ногу, но никоим образом не в результате наезда транспортного средства», говорится в сообщении.

«Есть многие свидетели, которые могут подтвердить, что милиция препятствовала заезду микроавтобуса с оборудованием на место проведения акции. Именно из-за того, что милиция нарушала права граждан, Андрей Кожемякин был вынужден лично сесть за руль этого микроавтобуса, чтобы доставить необходимое оборудование для обеспечения звуком проведения акции. Но никакого наезда он не совершал», отмечают в «Батьківщині».

В то же время, милиция замалчивает факт, что этот страж порядка за несколько минут до вымышленного инцидента с автобусом лично ударил в лицо пожилую женщину, принимавшую участие в акции протеста. Она упала, получила травму и сейчас находится в больнице №17 Киева в нейрохирургическом отделении с черепно-мозговой травмой, отмечают в партии.

«Делая лживые заявления о переломах и «страшных травмах» работников милиции, которые они будто бы получили от народных депутатов-оппозиционеров, власть ставит целью отвлечь внимание общественности и переложить ответственность из силовиков на людей, защищающих правду», подчеркивают в «Батьківщині».

Как сообщал УНИАН, по данным Отдела связей с общественностью ГУ МВД Украины в Киеве, 4 июля днем на заместителя начальника отдела ГПС управления ГАИ города Киева возле Украинского дома наехал А.Кожемякин.

Во время охраны общественного порядка работник ГАИ заметил черный микроавтобус, который был припаркован с нарушением правил дорожного движения. По предварительной информации, за рулем находился один из народных депутатов. Подойдя к автомобилю, офицер попросил убрать транспортное средство. Депутат проигнорировал требование, вместо этого начал движение в сторону лестницы Украинского дома и совершил наезд на офицера ГАИ. Работник милиции госпитализирован с предварительным диагнозом – перелом ноги.

За рулем микроавтобуса находился А.Кожемякин, убедиться в чем можно из полученной журналистами видеозаписи.