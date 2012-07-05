Мать Оксаны Макар рассказала об отношениях своей дочери с мужчинами

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня Центральный райсуд Николаева закончил допрос третьего обвиняемого – Евгения Краснощека - и была заслушана потерпевшая – мать О.Макар Т. Суровицкая.

Она заявила, что отношения с дочерью были «как у двух подруг», Оксана ей во всем доверяла и все рассказывала.

Т.Суровицкая подтвердила те факты о совершенном преступлении, которые ей стали известны лично от дочери.

Так, Т.Суровицкая сообщила, что во время допроса Оксаны и в разговорах с ней Оксана сообщила матери, что ее насиловали все трое молодых людей. О.Макар сказала также, что не давала своего согласия на половые контакты ни с кем из обвиняемых.

В подтверждение того, что О.Макар не могла добровольно согласиться на интимные отношения сразу с тремя молодыми людьми, Т.Суровицкая рассказала о том, что Оксана два года жила с парнем, за которого собиралась выйти замуж. С этим парнем Оксана затем рассталась, но даже с ним она редко вступала в половую связь, утверждает мать девушки.

«Потому что она к этому относилась серьезно, - пояснил журналистам адвокат Т.Суровицкой Виктор Василюк. - Поэтому речь о том, что она давала согласие быть со всеми тремя, - не может быть и речи».

«Все, что знает мама об этих событиях, она знает со слов Оксаны. Суровицкая подтвердила все показания, которые она давала во время следствия, она подтвердила, что все было именно так. Это нельзя понять иначе, Оксана заявила конкретно: меня насиловали все трое! Это было точно сказано. Не было вариантов, возможно или невозможно. Она точно заявила: не причастны, а насиловали все трое!

Она четко давала все показания, она все хорошо помнила, поясняла даже какие-то мелочи до того момента, как ее начали душить. После этого у нее есть провал в памяти, она больше ничего не помнит. И потом она помнит, когда пришла в себя в подвале, где она находилась полностью голая, обожженная, она не чувствовала своего тела», - подчеркнул адвокат.

Следующее заседание состоится во вторник, 10 июля, оно будет открытым. По ходатайству прокурора к 11 свидетелям, которых пригласят на это заседание (в том числе и Олега Найду, нашедшего О.Макар на стройке), добавится еще и мать одного из обвиняемых Артема Погосяна Лариса Погосян.

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Как сообщал УНИАН, 9 марта трое молодых людей заманили на квартиру 18-летнюю О.Макар, изнасиловали ее, а затем пытались сжечь заживо. На заброшенной стройке девушку нашел случайный прохожий. Около трех недель медики боролись за жизнь О.Макар, но 29 марта она скончалась в Донецком ожоговом центре.

Уголовное дело суд рассматривает в oтнoшeнии E.Kpacнoщeкa, A.Пoгocянa и Maкcимa Пpиcяжнюкa.

Все трое oбвиняютcя в coвepшeнии пpecтyплeний, пpeдycмoтpeнныx пyнктaми 4, 10, 12 ч. 2 cтaтьи 115, ч. 4 cтaтьи 152 Угoлoвнoгo кoдeкca Укpaины. Е.Краснощеку, кpoмe этиx двyx cтaтeй, вменяют eще и действия, предусмотренные ч.3 cтaтьи 153 УK Укpaины (нacильcтвeннoe yдoвлeтвopeниe пoлoвoй cтpacти в извpaщeнныx фopмax).