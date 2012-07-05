Кабмин до конца года создаст госпредприятие «Укрзализныця»

Об этом УНИАН сообщили в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

«В ходе реформирования все 6 железных дорог, а также предприятия, учреждения и организации железнодорожного транспорта общего пользования по списку, который будет утвержден правительством, войдут в состав единого предприятия, которым будет новообразованное АО «Укрзализныця». 100% акций АО «Укрзализныця» будет принадлежать государству в лице Кабмина, который будет осуществлять управление корпоративными правами», - отметил исполняющий обязанности начальника Главного управления реформирования и корпоративного развития "Укрзализныци" Андрей Буковский.

Кроме того, А.Буковский сообщил, что после государственной регистрации акционерного общества в Верховную раду будет направлен проект закона о внесении АО "Укрзализныця" в перечень объектов государственной собственности, не подлежащих приватизации.

«Заявления о начале процесса приватизации железнодорожного транспорта общего пользования не имеют никаких оснований», - сказал он.

По словам начальника главного юридического управления «Укрзализныци» Михаила Оныськива, преобразования, которые состоятся в отрасли, направлены на усовершенствование системы управления железнодорожным транспортом, а не на отчуждение имущества.

«Все вопросы относительно того, как распоряжаться имуществом, которое будет внесено в уставный капитал АО" Укрзализныця", имуществом, которое вступит в Общество, а также тем, что будет передано ему на праве хозяйственного ведения, будут определяться Кабинетом министров. Процесс реформирования отрасли будет происходить прозрачно и публично под контролем государства», - сказал он.

М.Оныськив также отметил, что в Законе Украины «Об особенностях образования Публичного акционерного общества железнодорожного транспорта общего пользования» определены объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, которые остаются в государственной собственности, и будут переданы Обществу на праве хозяйственного ведения.

Кроме того, этот закон запрещает Обществу совершать относительно указанных объектов любые действия, которые могут привести к отчуждению.

Напомним, основы реформирования железнодорожного транспорта были заложены в "Концепции государственной программы реформирования железнодорожного транспорта", одобренной Кабинетом министров Украины в декабре 2006 года.

В октябре 2011 года правительство утвердило Государственную целевую программу реформирования отрасли, рассчитанную на 10 лет.

Реформирование железнодорожного транспорта осуществляется на основании рекомендаций и требований Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития и под их постоянным мониторингом.

На первом этапе реформирования в феврале 2012 года Верховная Рада приняла Закон Украины "Об особенностях образования Публичного акционерного общества железнодорожного транспорта общего пользования", который в марте был подписан Президентом Украины.

Закон, в частности, предусматривает создание на базе «Укрзализныци», предприятий, учреждений и организаций железнодорожного транспорта общего пользования Публичного акционерного общества, 100% акций которого закрепляются в государственной собственности. Общество планируется создать и зарегистрировать в течение 6-8 месяцев.

Учредителем Общества является государство в лице Кабинета министров Украины, управление корпоративными правами государства осуществляет Кабинет министров Украины.

На втором этапе реформы (2013-2015 годы) предусматривается формирование вертикально интегрированной производственно-технологической системы железнодорожного транспорта, структурированной по видам деятельности путем создания соответствующих филиалов и структурных подразделений, которые будут принадлежать Обществу на правах собственности.

На третьем этапе (2016-2019 годы) предусматривается создание хозяйственного общества в сфере пассажирских перевозок, корпоративные права по которому будут принадлежать Обществу, а также образование местных железных дорог, владеющих объектами инфраструктуры и подвижным составом, на базе подразделений промышленного железнодорожного транспорта, малодеятельных и узкоколейных участков, в том числе, с привлечением негосударственных (частных) инвестиций.