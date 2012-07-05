Эксперт: Украина заполнена импортным мясом

Об этом сообщил в среду на пресс-конференции в Киеве заместитель генерального директора Украинской аграрной конфедерации Александр Ярославский.

«Особенность 2012 года, в частности, пяти месяцев, в том, что очень значительно вырос импорт мяса. Основное увеличение отразилось на свинине, за пять месяцев т.г. Украина импортировала 64 тыс. тонн свинины это рекорд за последние пять лет», - отметил А.Ярославский.

По данным УАК, в январе-мае т.г. импорт свинины составил 64 тыс. тонн, что в 3,3 раза больше аналогичного показателя прошлого года, импорт говядины вырос на 50% - до 2,1 тыс. тонн, мяса птицы - вырос в 2 раза - до 42,5 тыс. тонн, субпродуктов - на 10% - до 13,1 тыс. тонн и импорт сала вырос на 50% - до 11,8 тыс. тонн.

По словам А.Ярославского, основная причина такого роста импорта в разнице цен на импортное мясо и мясо внутреннего производства. На сегодняшний день свинина импортируется по 20-23 грн/кг, а цена внутреннего рынка колеблется в пределах 34-35 грн/кг (оптово-отпускная). «Исходя из такой разницы, очень стремительно нарастили объем импорта», - отметил А.Ярославский. При этом он подчеркнул, что импортируется, в первую очередь, низкосортное сырье, которое направляется на переработку и производство колбасных изделий.

А.Ярославский пояснил, что последние два года украинские предприятия - производители свинины работали себе в убыток, что привело к сокращению поголовья свиней, а это привело к росту цен на мясо и, соответственно, росту заинтересованности импортеров.

Руководитель аналитического отдела консалтинговой компании «ААА» Мария Колесник отметила, что Украина не сможет снизить объем импорта свинины до тех пор, пока будет сохраняться значительная разница в ценах на импортную продукцию и украинскую. «Ситуация является критичной и выходом из нее может быть только интеграция в свиноводстве», - отметила М.Колесник.

А.Ярославский, в свою очередь, добавил, что рост импорта мяса в ближайшей перспективе может остановить девальвация национальной валюты и в дальнейшем - наращивание внутреннего производства.

При этом, по его мнению, цены на мясо не должны существенно вырасти. «С одной стороны, на повышение будут действовать проблемы с урожаем этого года, особенно по ячменю, а понижающим фактором будет объем импорта. Как только снижается производство, повышается цена, сразу же заходит импорт, и она стабилизируется. На таком острие ножа мы будем находиться до конца года. Особых изменений не будет, возможно 5-7%, до 10%», - отметил А.Ярославский.