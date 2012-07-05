В Севастополе пройдет совместный парад украинских и российских кораблей

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ РФ капитан 1-го ранга Вячеслав Трухачев.

В настоящий момент на уровне двух флотов идет согласование плана праздничных торжеств. Уже известно, что в параде и военно-спортивном празднике примут участие более 30 боевых кораблей и вспомогательных судов Черноморского флота и ВМС ВСУ, около 30 единиц боевой техники и более 3 тыс военнослужащих, сообщил В.Трухачев.

По информации пресс-офицера, в первой парадной линии займут места корабли Черноморского флота России: флагман ЧФ гвардейский ракетный крейсер (ГРКР) «Москва» и сторожевой корабль (СКР) «Ладный», а также фрегат Военно-морских сил Вооруженных сил Украины «Гетман Сагайдачный» и корабль управления украинских ВМС «Славутич». Во второй и третьей линиях Черноморский флот будет представлен большим противолодочным кораблем «Керчь», а так же вспомогательными судами.

В военно-спортивном празднике предусмотрен показ 15 эпизодов, включающих действия сил по предназначению, театрализованное представление и историческую часть. В ходе праздника морские тральщики «Турбинист» (ЧФ) и «Черкассы» (ВМС ВСУ) выполнят совместное траление фарватера Севастопольской бухты, малый противолодочный корабль «Суздалец» (ЧФ) и украинский корвет аналогичного проекта «Тернополь» атакуют условную цель торпедами, а большие десантные корабли «Новочеркасск» (ЧФ) и «Константин Ольшанский» (ВМС ВСУ) при поддержке российских самоходных артиллерийских установок высадят бронетехнику на плав. Малый ракетный корабль Черноморского флота «Штиль» продемонстрирует имитацию нанесения ракетного удара по надводному кораблю противника, сообщил капитан 1 ранга.

Как добавил В.Трухачев, генеральная репетиция парада и военно-спортивного праздника запланирована на 26 июля.

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Согласно Указу Президента Украины от 30 декабря 2011 года «1209/2011 «Про відзначення в Україні деяких пам’ятних дат та професійних свят», украинские военные моряки свой профессиональный праздник отмечают в последнее воскресенье июля (ранее День флота Украины отмечался в первое воскресенье июля, а еще раньше – 1 августа, и назывался он тогда «День Военно-Морских Сил Украины».

В России День Военно-Морского флота РФ традиционно отмечается также в последнее воскресенье июля.