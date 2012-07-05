Кабмин возьмет 3 миллиарда долларов у Китая

Как передает корреспондент УНИАН, за законопроект, вносящий соответствующие поправки в государственный бюджет на 2012 год, в среду проголосовали депутаты.

"Условия заимствований, предложенные Экспортно-импортным банком Китая, достаточно для нас позитивные, потому что ставка будет шестимесячный Libor плюс 4,5, срок погашения – до 15 лет", – сказал первый заместитель министра финансов Украины Анатолий Мярковский, представлявший законопроект в сессионном зале.

Он объяснил, что заимствования будут считаться осуществленными после подписания индивидуальных, так называемых, локальных кредитных соглашений на протяжении года. Согласно решениям правительства, будет осуществляться финансирование на условиях как непосредственной государственной поддержки в сельском хозяйстве, так и на кредитной возвратной основе нашего аграрного сектора.

***

Как сообщал УНИАН, меморандум о сотрудничестве между Министерством аграрной политики и продовольствия Украины и Экспортно-импортным банком Китая по поддержке приоритетных проектов в сельском хозяйстве был подписан 28 июня 2012 года.

Для его финансирования в Верховную Раду правительством 3 июля т.г. был подан законопроект о внесении изменений в госбюджет 2012. Согласно документу, предлагается осуществить заимствования в размере 24,3 млрд грн (3 млрд долл.) с соответствующей коррекцией предельного уровня дефицита госбюджета и предельного уровня государственного долга, при этом их абсолютные размеры после изменения в законопроекте не указываются.

«Законопроект разработан с целью обеспечения реализации проектов в сфере сельского хозяйства, а именно - закупки китайских средств защиты растений, семян для сельскохозяйственных культур, сельскохозяйственного инвентаря и другой сельхозпродукции для Украины или продажи украинских злаковых культур в Китай, строительства завода средств защиты растений, переработки органико-минеральных удобрений, и других строительных проектов в Украине, культивации земли, высадки и др...», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.